Escadrilles de savates à Mama’o

Tahiti, le 14 octobre 2023 – Samedi, la deuxième édition du concours de lancer de savate a été organisée à Mama’o. Au programme de l'événement : bonne humeur et savates volantes, avec de nombreux lots à gagner.



Les participants du championnat de lancer de savate s'en sont donné à cœur joie samedi à Mama’o, où la bonne ambiance était de mise. En effet, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour participer à la deuxième édition de cet événement un peu particulier. Organisé par Air Moana, Tahitian Move et Niupay pour fêter le premier anniversaire de ce dernier, le concours a su conquérir son public, notamment grâce à une importante campagne de communication sur les réseaux sociaux. “On est vraiment très contents, c'est super convivial”, s’est réjouie Audrey, l'une des organisatrices. “Nous avons eu l'idée d'organiser ça quand on a entendu parler de concours de lancer de charentaises ou autre.” Mais si la bonne humeur a prédominé pour ce concours, il y avait toutefois quelques règles à respecter : “Déjà il faut être majeur. Ensuite, lors du lancer, il ne faut pas mordre la ligne blanche et s’assurer que la savate reste bien dans la zone délimitée. Les savates d'ailleurs, nous les fournissons. Elles sont toutes du même modèle et de la même pointure”, a détaillé Audrey. De nombreux lots étaient également à gagner, comme des billets d'avion ou encore des abonnements NiuPay. En attendant, les organisateurs comptent bien organiser une troisième édition, l'année prochaine