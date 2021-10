Eruption aux Canaries : un drone géant pour sauver des chiens piégés par la lave

Espagne | AFP | mercredi 20/10/2021 - Une opération de sauvetage inédite était en préparation mercredi pour tenter de secourir à l'aide d'un drone géant quatre chiens piégés depuis plusieurs semaines par les coulées de lave du volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma.



Ces chiens émaciés, dont les images ont largement circulé ces derniers jours sur internet, sont bloqués dans une zone épargnée par la lave mais recouverte de cendres, dans la localité de Todoque, évacuée peu après le début de l'éruption le 19 septembre.



L'association d'aide aux animaux Leales.org, qui avait alerté début octobre sur la présence de ces animaux isolés et affamés, a mis en place ces derniers jours une opération de ravitaillement par drone, afin de faire parvenir de l'eau et de la nourriture aux quatre canidés.



Elle a également approché l'opérateur espagnol de drones industriels Aerocameras pour voir s'il pouvait utiliser l'un de ses plus gros appareils, normalement utilisés pour transporter des marchandises, afin de mettre les animaux en sécurité.



Selon le porte-parole de Leales.org, Alejandro Molina, il est en effet impossible de les atteindre à pied car ils sont encerclés par les couvées de lave. On ne peut pas non plus recourir aux hélicoptères, car les cendres et les gaz du volcan pourraient endommager leurs rotors.



En vertu de la loi espagnole, les drones ne sont normalement pas autorisés à transporter des personnes ou des animaux. Mais "c'est la seule façon" possible de les sauver, a assuré M. Molina à l'AFP.



Une équipe d'Aerocameras est arrivée lundi sur l'île, après avoir reçu le feu vert des autorités pour mener à bien l'opération. Elle a amené avec elle un drone de 50 kilos équipé d'un large filet rigide. L'idée des sauveteurs est de placer de la nourriture en son centre pour attirer les chiens.



"Nous n'avons pas d'expérience dans le transport d'un animal vivant par drone, ni personne d'autre", a déclaré à la chaîne de télévision privée Telecinco le PDG d'Aerocameras, Jaime Pereira. Selon lui, le succès de la mission dépendra en grande partie de la réaction des canidés au drone.



"Certains disent que les chiens pourraient se faire des fractures, avoir une crise cardiaque... Bien sûr, il y a toutes sortes de risques, mais là, soit nous les sortons, soit dans quelques jours ou quelques semaines ils n'existeront probablement plus", a-t-il ajouté.



Selon M. Molina, aucune date n'a été fixée pour l'instant en vue de l'opération de sauvetage. Un premier essai a néanmoins été réalisé mercredi, avec une charge de 15 kilos.



L'éruption du Cumbre Vieja n'a fait aucun mort mais a provoqué de nombreux dégâts. Selon les autorités, la lave a recouvert 763 hectares et détruit 1.956 bâtiments, dont des centaines de maisons.