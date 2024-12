Ernest Teagai demande au président de "penser aux habitants des îles"

Tahiti le 9 décembre 2024. Alors que la grève lancée par la Fraap s'enlise dans le conflit, un élu du Tavini, Ernest Teagai, a choisi d'interpeller le président du Pays pour l'inciter à trouver une solution.



Surprise ce matin à l'assemblée de la Polynésie française. Alors que l'étude des lois fiscales accompagnant le budget allait débuter, le représentant Tavini, Ernest Teagai, maire de Tatakoto, a interpellé le président du pays en séance afin de l'encourager à retourner à la table des négociations avec les représentants syndicaux et de ne pas se fermer à la discussion. "Je demande au président de penser aux habitants des îles", a-t-il lancé. "C'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est bientôt Noël, il faut prendre en considération ceux des îles. Il faut régler cette situation avant les fêtes de fin d'année."



Alors qu'il prenait la parole, les grévistes étaient aux portes de l'assemblée et souhaitaient discuter avec Tony Géros, président de l'assemblée, pour tenter à son tour, de faire remettre le président du Pays dans la discussion.



Face à cette sortie d'un membre du groupe de la majorité, Moetai Brotherson n'a pas souhaité répondre en séance et Cliff Loussan s'est chargé de passer rapidement à autre chose en attaquant la lecture du premier texte du jour.