Ernest Sin Chan : "La musique locale nourrit l’identité polynésienne"

TAHITI, le 20 juin 2022 - Le psychologue et ethno-analyste Ernest Sin Chan s’est intéressé à la musique locale pour lever les représentations négatives et décrire les enjeux au-delà du seul aspect artistique. Pour ce faire, il signe un ouvrage qui est agrémenté de toiles de l’artiste Pascal Sun et assorti d’un album composé par Pepena et Nostaldjeuns.



L’ouvrage Musique locale et identité polynésienne entre tradition et modernité d’Ernest Sin Chan est un essai clinique et anthropologique sur la musique locale, "kaina" et l’identité polynésienne : Entre tradition et modernité, avec les questions de métissage, de transformation, de transmission de marqueurs identitaires musicaux dans un contexte de multiplicité culturelle musicale. Les travaux menés et leur publication ont un double objectif. " D’abord je tenais à lever les représentations négatives de cette musique et ensuite montrer que la musique nourrit l’identité polynésienne, elle est fonctionnellement vitale ."



Ernest Sin Chan est docteur en psychologie, ethno-analyste. Il a beaucoup travaillé sur les questions hakka, sa communauté. Il a pu observer que la musique locale participait à sa construction, malgré les interdictions et réticences exprimées. " On disait, à la génération de mes parents et arrière-grands-parents, qu’elle perturbait la pensée hakka, la musique était donc rejetée, comme les autres arts traditionnels d’ailleurs ." Les filles ne pouvaient, par exemple, aller au Heiva. Seules les danses à deux restaient autorisées pour répondre aux besoins de loisirs et de plaisirs. " Mes parents allaient danser tous les dimanches, c’était vecteur de liens ." Ernest Sin Chan connait de ce fait tous les airs des chansons d’antan. " Je me suis dit qu’il serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi la musique locale populaire, ou kaina, prenait tant de place, pourquoi les Polynésiens lui accordaient tant d’importance. "



Pour l’individu et la communauté



L’auteur insiste sur la fabrication et l’inscription musicale et gestuelle de la sensibilité et des émotions polynésiennes à travers la musique et les danses locales et traditionnelles, éléments culturels et identitaires, dans l’espace familial, communautaire, collectif ou encore institutionnel, dans leur fonction de structuration ou restructuration psychique au niveau individuel et dans leur fonction de régulation sociale à un niveau groupal et sociétal.



Les musiques internationales ont été, et sont toujours aujourd’hui, transformées en version made in fenua caractéristiques. Ce processus " nourrit l’identité, la sensibilité, l’émotionnalité ". Il permet, selon l’auteur de "dépasser les obstacles du traumatisme". À savoir, " la missionnarisation, la rencontre avec l’occident qui a interdit les arts traditionnels, imposant ses propres cantiques ". Le déclic a été celui-là. Depuis, la musique locale populaire est devenue identitaire.



Un projet artistique pluriel



L’ouvrage est illustré de tableaux de l’artiste-peintre Pascal Sun qui a créé sur le thème de la musique locale dans la vie des Polynésiens. Il est aussi agrémenté d’un album de dix titres de chansons anciennes traditionnelles ou importées connues, revisitées avec des sonorités et des structures rythmo-mélodiques modernes.



Cet album musical (premier volume car une suite est déjà envisagée) a été pensé et réalisé par le groupe Nostaldjeuns composé de Ben Lehartel, Ariirai Teiva, Maiana Teihotu, Messa Hamblin, Régine Teohui-Bardou, sous la responsabilité artistique de Ben LeharteL, avec la collaboration des musiciens du groupe Pepena et de son responsable artistique Raimana Bareille, et avec la participation de quelques interprètes et musiciens polynésiens amateurs et professionnels : Reia Poroi, Fabrice Cima, Cyril Tuhiti, Tiheni, Tensia, Moeho Tchong, Melinda Tahuhuterani, Dan Sin Chan.



Il a été conçu pour illustrer, notamment, les concepts de transformation, de transmission intergénérationnelle, de métissage et de multiplicité, de modélisation et de stratégies identitaires dans la construction des identités musicales polynésiennes principalement de la musique "locale" conjointement à celle de l’identité polynésienne. Il donne un aperçu des chansons populaires traditionnelles, locales, françaises ou étrangères transformées et re-transformées, re-visitées et remises au goût du jour qui font partie du répertoire de la musique locale et qui, inscrites dans l’intemporalité, traversent les générations, transmettant les sources et les éléments originels de la musique locale ou kaina. Il montre la dimension plurielle de l’identité musicale locale qui côtoie les autres identités et esthétiques musicales en Polynésie française provenant des autres continents, et sa diversité dans les stratégies et modalités de transformations et de constructions musicales.





Qui est Ernest Sin Chan ?



Docteur en psychologie clinique et pathologique, il est consultant-thérapeute, ethno-analyste et formateur spécialisé en clinique ethnopsychiatrique, en clinique de la multiplicité, en systémie familiale et institutionnelle. Chercheur en psychologie et en psychopathologie clinique, fervent défenseur des approches contextualisantes, il s’est penché plus particulièrement sur l’évolution des constructions et transformations identitaires des humains et des groupes, sur les mécanismes et stratégies identitaires, les phénomènes complexes du métissage... et sur la clinique et le traitement des désordres, dans le contexte pluri-ethnique et pluri-culturel des sociétés en mutation entre tradition et modernité telles que les divers groupes ethniques en Polynésie française.

Il envisage de reprendre ses travaux sur la prévention de la récidive à la sortie de prison. Il aimerait approfondir certains aspects de la recherche déjà initiée, et notamment la place de l’homme et du père.



Le livre sera proposé en version numérique et en version papier. L’album sera en téléchargement dès cette fin de semaine.

