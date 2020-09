Erik Berchot, au piano, veut "faire plaisir" à son public

TAHITI, le 3 septembre 2020 - Le pianiste Erik Berchot proposera un concert en deux temps ce dimanche à Tahiti. Celui qui a accompagné Charles Aznavour dans 70 pays pour une centaine de concerts présentera une première partie très classique et une seconde en hommage au "Franck Sinatra français" et à Michel Legrand.



" Je veux faire plaisir au public ", annonce le pianiste Érik Berchot. Aussi reprendra-t-il des pièces classiques connues et appréciées, ainsi que des standards chantés par Charles Aznavour ou arrangés par Michel Legrand. Il résume son programme avec ces mots : " un concert de tubes ".



Le concert se découpera en deux parties. La première sera consacrée à la reprise de pièces classiques comme La Marche turque de Mozart, la 1ère gymnopédie de Satie, le Clair de lune de Debussy ou bien encore le Boléro de Ravel. Ce dernier morceau ayant été retranscrit pour être joué au piano par Michel Legrand.



Musicien, chanteur et arrangeur français, mais aussi pianiste de jazz de renom, Michel Legrand, décédé l'année dernière, a écrit des arrangements pour Érik Berchot qui lui rendra hommage dimanche avec Les Demoiselles de Rochefort (thème concerto), L’Affaire Thomas Crown ou bien encore Les Parapluies de Cherbourg.



Érik Berchot rendra également hommage à Charles Aznavour qu’il a accompagné à partir de 2007 dans plus de 70 pays, à l’occasion d’une centaine de concerts.