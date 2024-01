Éric Spitz en visite de terrain sur l’île Vanille

Tahiti, le 18 janvier 2024 – Le haut-commissaire Éric Spitz a organisé un déplacement mercredi à Taha’a afin de visiter les chantiers en cours sur l’île qui bénéficient d’un financement de l’État.



Le haut-commissaire Éric Spitz s’est rendu mercredi à Taha’a, où il a participé en présence des élus de la commune à des visites de terrain pour constater l’avancement des opérations d’investissement engagées ou à venir sur l’île.



Taha’a où la création d’une nouvelle mairie à Patio de même que la rénovation de mairies annexes doivent être cofinancées par l’État par l’intermédiaire de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).



Le représentant de l’État a notamment pris connaissance de l’avancement de la mise en œuvre du schéma directeur de l’eau potable cofinancée par l’État et le Pays. Les difficultés liées à la maîtrise du foncier pour garantir l’accès à l’eau potable ont également été évoquées.



Concernant les questions liées à la transition énergétique, un point a été fait au sujet de l’action entreprise par la société publique locale Te uira no te mau motu. Le concessionnaire en charge de la production d’électricité aux Raromata’i bénéficie du Fonds de l’État pour la transition énergétique et prévoit d’équiper les toitures des écoles de Patio et de la salle omnisports de Vaitoare de systèmes de production photovoltaïque et de stockage. À terme, avec une prochaine opération, la SPL table sur 58% de taux de pénétration des énergies renouvelables et souhaite ainsi réduire la dépendance aux hydrocarbures (d’environ 140 000 litres/an). Le coût hors taxes de ce projet est estimé à 150,5 millions de francs. Il est soutenu par l’État à hauteur de 35% (soit 52,7 millions).



Trésors du secteur primaire



La préservation de l’environnement naturel et exceptionnel de l’île a été évoquée en soulignant la nécessité d’améliorer le tri sélectif des déchets par la population et la gestion du dépotoir de la communauté de communes Hava’i.



Le haut-commissaire a enfin apprécié, lors de ce déplacement à Taha’a, les initiatives du secteur privé dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’agriculture. Éric Spitz a ainsi tenu à aller à la rencontre des acteurs économiques de l’île des filières “canne à sucre” et “rhum” en s’arrêtant dans une distillerie, de la filière “vanille” en visitant des exploitations et en soutenant la démarche initiée de certification en appellation d’origine protégée au niveau européen afin de garantir et sécuriser la méthode de production, de préparation et de commercialisation de l’“or noir”.