Éric Spitz de retour comme haut-commissaire

Tahiti, le 31 août 2022 – Ancien secrétaire général du haut-commissariat entre 2008 et 2010, Éric Spitz a été nommé mercredi haut-commissaire de la République en Polynésie française.



Éric Spitz a été nommé mercredi haut-commissaire de la République en Polynésie française, par décret du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, à l'issue du conseil des ministres à Paris. Préfet des Pyrénées-Atlantiques depuis 2019, il succède à Dominique Sorain qui avait quitté ses fonction fin juillet dernier. Officiellement, Éric Spitz succède d'ailleurs à Éric Requet, l'actuel secrétaire général du haut-commissariat qui assure l'intérim au poste de haut-commissaire.



Loin d'être un inconnu en Polynésie française, Éric Spitz avait déjà officié entre 2008 et 2010 en tant que secrétaire général du haut-commissariat de la Polynésie française à l'époque d'Adolphe Colrat. Dans la chronologie de l'instabilité politique de cette période, Éric Spitz a donc connu deux gouvernements de Gaston Tong Sang, ponctués d'un gouvernement d'Oscar Temaru courant 2009. Notons qu'Éric Spitz compte également plusieurs responsabilités préfectorales ultra-marines, d'abord en tant que directeur de cabinet du haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie entre 2001 et 2003, puis préfet de région en Guyane plus récemment entre 2013 et 2016.



Le haut-commissariat de la Polynésie française ne sera rien de moins que le onzième poste d'Éric Spitz dans la préfectorale. Né à Strasbourg et âgé de 58 ans, le haut-fonctionnaire a été diplômé de l'Ena en 1999 (Promotion Cyrano de Bergerac). Chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre du mérite et des Palmes académiques, il a officié depuis 2011, après plusieurs postes de directeur de cabinet et secrétaire général, en tant que préfet de Guyane, préfet de la Drôme et donc tout récemment préfet des Pyrénées-Atlantiques.