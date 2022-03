Éric Minardi : "L'État doit assumer"

Tahiti, le 23 mars 2022 - Mercredi matin, le président du Te Nati-Rassemblement National Polynésie, Éric Minardi, est revenu sur le programme électoral lors d'une conférence de presse en abordant notamment la question de l'indemnisation des victimes suites aux essais nucléaires, tout en rappelant l'importance de maintenir les présidentielles sur le devant de la scène médiatique.



À 20 jours des élections, Éric Minardi, président du Te Nati-Rassemblement National Polynésie (RNP), a souhaité faire une piqûre de rappel, lors d'une conférence de presse, relative à plusieurs points du programme électoral pour la Polynésie française. "Cette conférence de presse a été déclenchée pour qu'on puisse parler des présidentielles, malgré la crise ukrainienne et les nombreux débats télévisuels qui ont quelque peu occulté cette élection", explique Éric Minardi. "Elle doit rester au centre des sujets car on doit pouvoir débattre et avoir un véritable échange." Un manque de visibilité médiatique et de communication qui inquiète le président. Il notera ainsi l'importance de voir des candidats bénéficier d'une audience suffisante et nécessaire à la création de débats à quelques jours du premier tour.



Nucléaire : L'indemnisation par EDF



Le président du Te Nati-RNP est revenu sur de nombreux points du programme de la candidate Marine Le Pen lors de cet échange et notamment sur l'importance qu'est l'indemnisation des victimes suite aux essais nucléaires en Polynésie. Selon lui, cela doit passer par un reversement de 1% du chiffre d'affaires de EDF à la Polynésie. "La reconnaissance du fait nucléaire étant faite, il faut désormais aider le peuple polynésien", souligne Éric Minardi."Il faut prendre 1% du chiffre d'affaires de EDF. Cela représente 90 milliards de francs pacifiques, soit 760 millions d'euros. Cela nous aiderait économiquement sur le territoire. Nous réclamons que ces 1% soient renvoyés dans le cadre de ces échanges qui ont permis à la métropole d'avoir 57 réacteurs nucléaires qui permettent d'avoir une énergie nucléaire décarbonée."



Rappelant aussi le fait que la reconnaissance du fait nucléaire ait été en partie faite lors de la visite d'Emmanuel Macron en Polynésie, Éric Minardi indique qu'il faut dorénavant aider le peuple de manière concrète. "On est responsable de ce qui a été fait en Polynésie française. L'État français doit assumer", ajoute-il.