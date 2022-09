Eremoana Manuel s’offre la Toa Moz

Moorea, le 25 septembre 2022 - La quatrième édition de la Toa Moz, course de V1 organisée par Team Tohiea, a eu lieu samedi à Moorea. En sénior homme, Eremoana Manuel s’est imposé sur le parcours de 20 km. Dans les autres catégories on note les victoires de Simeon Rangivaru, chez les juniors, Bruno Tauhiro, en vétéran 40 ans, de Dave Tuhoe, chez les plus de 50 ans et enfin la victoire de Heipoe Tuaira chez les dames.



Le club de Team Tohiea a organisé samedi la quatrième édition de la course de va'a Toa Moz à Temae. Une trentaine de licenciés issus des clubs de Moorea et de Tahiti était inscrits dans les catégories open dames, junior, senior, vétéran de plus de 40 ans et enfin vétéran de plus de 50 ans. Le parcours consistait pour les participants à partir de la plage publique de Temae pour ramer jusqu’à la passe de Haumi, en prenant la direction de Afareaitu, puis de revenir vers Temae, soit une distance totale de 20 km à parcourir.

Un duel Manuel-Tauhiro de bout en bout En raison des conditions météorologiques, le parcours de quelques kilomètres prévu au large a été supprimé. Dès le départ, Eremoana Manuel et Bruno Tauhiro, tous deux membres du club de Tuaiva Nui, ont accéléré pour prendre la tête de la course. On a alors assisté à un duel sur plusieurs kilomètres entre les deux rameurs de l’île sœur avec notamment plusieurs accélérations de Bruno Tauhiro. Au retour, Randy Teremate, de Haumi Mooz, est revenu sur le duo de tête dans le lagon de Patae pour se placer à la deuxième place et reléguer Eremoana Manuel à une trentaine de mètres derrière lui. Ce dernier a toutefois trouvé les ressources nécessaires pour repasser devant Randy au niveau du lagon de Temae avant finalement de s’imposer au sprint devant Bruno Tauhiro en 1h30' à la plage publique.



"La course était dure, car il y avait trop de houle. J’ai commencé à douter quand Randy m’a dépassé au poteau de Patae. J’ai alors cravaché pour les rattraper. Je pense que ma fraicheur a fait la différence à la fin de la course. Bruno Tauhiro a quand même bien 'envoyé' pendant toute la course", a réagi Eremoana à l’issue de la course.



L’expérimenté Bruno Tauhiro est donc arrivé second de la course avec un chrono de 1h30'04, mais sort vainqueur chez les vétérans de plus de 40 ans. Le podium des séniors hommes est complété, en seconde position, par Randy Teremate, qui accuse un retard de 44 secondes sur le vainqueur et en troisième position par Ututoa Lenoir, de Manutahi.



Chez les vétérans de plus de 40 ans, c’est Ori Jason, de Imua Nui, qui prend la deuxième place alors que Teiva Tufaimea, de Te Firinape Va'a, complète le podium. Chez les plus de 50 ans, Dave Tuhoe, de Tohivea Va'a, termine premier avec un temps de 1h55'32 devant Francois Issindou (Te Firinape Va'a) , deuxième, et Félix Lucas , troisième. À noter aussi que Siméon Rangivaru, de Fare Ihi, a gagné la course chez les juniors hommes tandis que Heipoe Tuaira, de Team Tohiea, s’est imposée chez les opens dames.



Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 25 Septembre 2022