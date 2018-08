Equitation - Championnats de l'outremer : Carton plein pour la Polynésie

La fédération polynésienne d’équitation existe en Polynésie depuis le 14 avril 2000 et comporte cinq clubs. Elle organise des compétitions régulièrement et participe même à des compétitions à l’extérieur. Une délégation a participé en fin de semaine dernière aux championnats de l’Outremer qui se sont déroulés à la Motte-Beuvron en métropole.



Quatre polynésiennes étaient engagées par équipe : Naya Picard, Emma Merel, Maya Menu et Gabrielle Venot. Elles ont remporté la médaille d’or par équipe dans la catégorie « Super Performance » pour la troisième année consécutive.



Naya Picard, 17 ans, a par ailleurs également remporté une médaille d’or en individuel grâce à un parcours sans faute exécuté très rapidement. Alyzée Condé, 17 ans elle aussi, s’est également illustrée en remportant une belle médaille de bronze. Les Polynésiennes ont dû concourir avec des chevaux d’emprunt.



Pour cette année, c’est le deuxième bon résultat pour nos Polynésiennes puisqu’une première victoire était à mettre à leur actif en mai dernier en « Horse Ball ». SB / Pol la 1e