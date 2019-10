Equipement : 16,7 milliards de cofinancements Etat-Pays en 2019

PAPEETE, le 14 octobre 2019 - La programmation de 84 projets pour un montant global de 16,7 milliards de Fcfp en 2019 a été validée lundi lors du comité de pilotage des partenariats financiers Etat-Pays.



Trois comités de pilotage relatifs aux partenariats financiers Etat-Pays ont été co-présidés par le président Edouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain, ce lundi matin.



A l'ordre du jour, la programmation des opérations du Contrat de projets Etat-Pays 2015-2020, les projets cofinancés cette année dans le cadre du troisième instrument financier, les investissements en lien avec la convention oncologie.



La programmation de 84 projets pour un montant global de 16,7 milliards de Fcfp a été validée pour 2019, avec une participation de de 9,7 milliards Fcfp (58%) de l’Etat.



"C'est une programmation conjointe. Il s'agit essentiellement de travaux d'équipement qui vont permettre de donner de l'activité économique sur le territoire", s'est félicité le haut-commissaire Dominique Sorain à l'issue de cette réunion organisée en fin de matinée à la présidence en souhaitant que ces "projets se concrétisent le plus rapidement possible".