Enzo Bennett jusqu’en demi au Japon

Quatre Tahitiens ont participé l'Osaka Sup Open ce week-end. Enzo Bennett a pu se hisser jusqu'en demi finale de la course de sprint.



Quatre Tahitiens étaient au Japon ce week-end pour participer à l’Osaka Sup Open, une compétition de stand up paddle organisée par l’Associations des paddlers professionnels (APP). Georges Cronsteadt a terminé à la sixième place de la course de longue distance. Enzo Bennett est 15ème, Ricky Aitamai est 17ème et le jeune Henere Harrys est 21ème.C’est l’Australien Michael Booth qui a remporté la course devant le Danois Casper Steinfath, le métropolitain Arthur Arutkin, l’Américain Danny Ching et le Calédonien Titouan Puyo.



Pour la catégorie sprint, trois Tahitiens sur quatre ont pu se hisser jusqu’en quart de finale (Georges Cronsteadt, Enzo Bennett et Ricky Aitamai) mais seul Enzo Bennett a pu atteindre la demi-finale. Opposé aux meilleurs mondiaux de la discipline, notamment Connor Baxter ou encore Michael Booth, Enzo Bennett n’est pas parvenu à dépasser cette étape. Avant le Japon, les Tahitiens étaient à New York pour participer à une autre compétition de l’APP. SB