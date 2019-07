Environnement, culture et recueillement pour Lecornu à Anaa

Papeete, le 29 juillet 2019 - Actuellement en Polynésie française, le ministre, chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, s'est rendu ce dimanche dans l'île de Anaa. Une visite marquée par la présentation de l’aire marine éducative de l'île et l'annonce de la rénovation de la stèle en hommage au gendarme Viry.



Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, a effectué ce dimanche une visite officielle dans la commune de Anaa. Le ministre a pris part à la cérémonie de levée des couleurs, en présence du tavana Calixte Yip, du conseil municipal et de la population. Il a ensuite assisté à la présentation de l’aire marine éducative de la commune.

Dans son discours, le ministre a tenu à saluer la capacité de la population de Anaa à faire vivre sa culture et son identité ainsi que sa faculté à préserver son environnement. Il a rappelé l’engagement sans faille de l’Etat aux côtés de la Polynésie française pour sauvegarder cette culture au sein de la République française et accompagner les populations dans la lutte contre les effets du changement climatique, sujet qui sera abordé lors du One Planet Summit en avril 2020.