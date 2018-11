Environnement - Tefana Water Days 2018 : Des tonnes de déchets retirées à Faa'a

Parole à Rahiti BUCHIN, président de l’as Tefana chasse sous-marine :



« Une belle journée dédiée à notre lagon ! Cela fait plaisir de voir des bénévoles donner de leur temps pour partager ce moment de reconnaissance. On inscrit 4,263 tonnes sur le triste tableau des quantitatifs water days. Notre objectif premier est et sera toujours de rendre à la mer ce qu’elle nous donne…tout simplement ! Cela nous permet de garder une constance dans nos actions. A chacun après de réfléchir sur la portée de ses actes. On nous demande toujours si on continuera l’année prochaine…Tant qu’on continuera à pêcher et à prendre à l’océan, on continuera sous cette forme ou sous une autre. »