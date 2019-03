Environ 40.000 personnes marchent pour le climat à Amsterdam

Amsterdam, Pays-Bas | AFP | dimanche 10/03/2019 - Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Amsterdam afin de participer à une marche nationale pour le climat, la première aux Pays-Bas, exhortant le gouvernement à prendre des mesures contre le réchauffement climatique.



Environ 40.000 personnes, selon les organisateurs, se sont réunies malgré une pluie battante à partir de 13H00 (12H00 GMT) sur la célèbre place du Dam, dans la capitale néerlandaise.

Venu avec sa femme, Gert van Rees, 72 ans, se dit "préoccupé" par l'impact du changement climatique sur les générations futures.

"Nous avons sept petits-enfants et parfois nous sommes très inquiets. Donc c'est pour cela que nous sommes ici, cela devrait vraiment changer", explique ce retraité, muni comme tous les autres manifestants d'un large parapluie pour braver le mauvais temps.

Les initiateurs de l'évènement, dont l'ONG Greenpeace et plusieurs organisations néerlandaises, se sont félicités du succès de cette première marche nationale pour le climat aux Pays-Bas, après des manifestations similaires qui ont eu lieu en Europe ces dernières semaines.

"Le taux de participation élevé est la preuve que les gens veulent maintenant une politique climatique déterminante de la part du gouvernement", ont-ils affirmé dans un communiqué.

Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, une partie du pays se trouvant au dessous du niveau de la mer.

C'est l'une des raisons pour lesquels le gouvernement néerlandais doit agir, estime Esther Leverstein, qui étudie la climatologie à l'Université d'Amsterdam.

"Nous sommes doués pour (la gestion de) l'eau mais nous avons besoin de passer à la vitesse supérieure" en ce qui concerne le climat, affirme cette étudiante de 21 ans.

"Tout le monde se soucie" du réchauffement climatique, se réjouit-elle face au succès de la marche.

"Il ne s'agit pas simplement de votre âge, de votre nationalité… C'est un problème mondial et nous pouvons tous faire partie de la solution."

Suivant l'exemple de leurs voisins belges, environ 15.000 jeunes avaient séché les cours début février, se rassemblant à La Haye afin de dénoncer les risques du réchauffement climatique et d'appeler le monde politique à agir.

Une deuxième marche des jeunes pour le climat est prévue le jeudi 14 mars à Amsterdam.