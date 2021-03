Enquête sur des accusations de viol visant l'acteur américain Armie Hammer

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 18/03/2021 - Une enquête a été ouverte sur des accusations de viol visant l'acteur américain Armie Hammer, a indiqué jeudi la police de Los Angeles, après une plainte déposée par une jeune femme avec laquelle il entretenait une liaison.



La jeune femme de 24 ans, qui a demandé à n'être identifiée que par son prénom, Effie, a détaillé ses accusations jeudi matin lors d'une conférence de presse virtuelle organisée par son avocate, Gloria Allred.



Elle affirme notamment avoir été "violée brutalement" pendant plus de quatre heures en 2017. La jeune femme ajoute qu'Armie Hammer, qu'elle avait rencontré sur Facebook l'année précédente, lui aurait au cours de cette agression cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache.



"Effie" a déclaré qu'elle avait été abusée "mentalement, émotionnellement et sexuellement" au cours de sa relation intermittente, échelonnée sur quatre ans, avec l'acteur.



Sans confirmer qu'il s'agissait de la jeune femme, la police de Los Angeles a précisé avoir ouvert une enquête sur Armie Hammer à la suite d'une plainte déposée le mois dernier par une femme.



L'acteur de 34 ans a démenti ces accusations via son avocat, Andrew Brettler, assurant n'avoir eu que des relations sexuelles "consenties". M. Bettler affirme en outre qu'un SMS envoyé par Effie à son client en juillet 2020, contenant selon lui des demandes à caractère explicitement sexuel, contredisent les allégations de la jeune femme.



L'avocat avait déjà récemment démenti en bloc de semblables accusations d'actes sexuels violents et sadiques portées à l'encontre d'Armie Hammer par d'autres femmes.



Le mois dernier, l'agence qui s'occupait des intérêts de l'acteur a coupé les ponts avec lui à la suite des accusations d'abus sexuels qui circulaient sur les réseaux sociaux. D'après des publications spécialisées, Armie Hammer a aussi quitté plusieurs projets, dont un film aux côtés de Jennifer Lopez, "Shotgun Wedding".



Issu d'une famille de riches entrepreneurs, Armie Hammer s'est illustré au cinéma dans "The Social Network" et surtout "Call Me By Your Name", où il partageait l'affiche avec Timothée Chalamet.