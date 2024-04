Enquête ouverte pour détournement de fonds sur l'emploi de Christian Wang Sang

Tahiti, le 7 avril 2024 – Le parquet de Papeete a ouvert une enquête préliminaire pour détournements de fonds afin de clarifier la situation du beau-fils de Moetai Brotherson, Christian Wang Sang qui a perçu un salaire de chef de cabinet après avoir été replacé, il y a sept mois, en qualité de chargé de mission à la cellule Tū'aro Nui pour les Jeux olympiques.



Dans un article publié le 15 mars dernier, Tahiti Infos révélait que le beau-fils du président du Pays, Christian Wang Sang, continuerait à percevoir son salaire de chef de cabinet du ministère de la jeunesse et des Sports alors qu'il a été placé, il y sept mois, au poste de chargé de mission à la cellule Tū'aro Nui. Cellule qui est en charge des travaux et de la sécurité des épreuves olympiques de surf qui se dérouleront en août à la Presqu'île. À l'époque, la ministre des Sports, Nahema Temarii, avait indiqué dans nos colonnes qu'elle était “bien consciente” que la situation pouvait paraître “intrigante de l'extérieur” mais qu'il n'y avait pas d'“emploi fictif” car il n'y a pas de “travail sans salaire”. Elle précisait lors de cet entretien que “Christian travaille au ministère comme chargé de mission” et, questionnée sur la rémunération au titre de “chef de cabinet” maintenue dans ce contexte, concluait que “chacun a son interprétation”.



Un peu plus de deux semaines après la parution de cet article, le parquet de Papeete a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire du chef de “détournement de fonds publics” afin de clarifier la situation professionnelle de Christian Wang Sang. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la section de recherches.