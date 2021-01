Enquête ouverte pour détournement de fonds publics à la mairie de Tumara'a

Tahiti, le 28 janvier 2021 - Le parquet de Papeete a ouvert, le 20 mai dernier, une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics visant des contrats de bétonnage des routes dans la commune de Tumara'a à Raiatea. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà été entendues par les enquêteurs de la division financière de la section de recherches de Papeete.



Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics a été ouverte par le parquet de Papeete le 20 mai dernier. La justice s'intéresse en effet à des contrats passés entre la commune et des entreprises afin de faire bétonner les routes de l'île. Mais si les subventions ont été versées, les travaux en question n'ont pas été menés intégralement.



Les enquêteurs de la division financière de la section de recherches de Papeete ont été saisis. Ils se sont rendus sur place il y a deux semaines et plus de 60 témoins ont déjà été entendus dans le cadre d'auditions libres.