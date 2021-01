Enquête ouverte après le décès d'un enfant de 10 ans

Tahiti, le 11 janvier 2020 - Le parquet de Papeete a ouvert une enquête préliminaire en recherche des causes de la mort samedi après le décès d'un garçon de 10 ans. Pris en charge au CHPF pour des problèmes de santé, l'enfant est décédé quelques heures après être rentré chez lui.



