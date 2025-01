Enquête ouverte après l'incendie d'Agritech

Tahiti, le 30 janvier 2025 - Il y avait encore beaucoup de fumée ce jeudi matin au-dessus des entrepôts d'Agritech dont il ne reste plus rien. Les pompiers étaient encore à pied d'œuvre et les gendarmes s'apprêtaient à évacuer une vingtaine de maisons situées au-dessus, dans le quartier de Tavararo, par mesure de précaution. Les causes de cet incendie qui s'est déclaré vers 21h mercredi ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.



D'autant que l'entrepôt contenait des produits toxiques comme des engrais ou des aérosols. Sur place également, la collaboratrice du tavana de Faa'a, la directrice adjointe du haut-commissaire mais aussi des agents de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) sont venus faire les premières constatations. En octobre dernier, et trois semaines après l'incendie de Technival qui stocke le même type de produits à Tipaerui, l'OCLAESP avait d'ailleurs mené une perquisition dans les locaux de la société Agritech visée par une enquête pour mise en danger et risque d'explosion. Des agents de la Direction de l'environnement (DIREN) étaient également présents, et des démineurs avaient été mobilisés pour effectuer des prélèvements sur place.



La société Agritech cumule désormais les pépins. Placée en redressement judiciaire en 2018, ses locaux de Papeete ne sont pas aux normes non plus. Depuis plusieurs années maintenant, on peut toujours y acheter des produits de jardinage ou autre, mais sans pouvoir y entrer et en restant sur le seuil. La faute à la commission de sécurité qui interdit à la société de recevoir du public dans son bâtiment. Les propriétaires avaient annoncé des travaux de mise aux normes de l’édifice, mais ces derniers ne sont toujours pas finis.

Ce jeudi, les quelques habitants que nous avons rencontrés nous ont raconté "qu'il y avait les dragons à l'entrepôt juste en face" et qu'ils ont "entendu des pétards" juste avant que l'incendie ne se déclare. Une enquête a été ouverte pour déterminer si cet incendie est d'origine criminelle ou accidentelle.

