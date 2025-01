Violent incendie de l’entrepôt d’Agritech à Faa’a : le pire a été évité

Tahiti, le 29 janvier 2025 – Peu avant 21h ce mercredi, les locaux d’Agritech à Faa’a ont pris feu. Un entrepôt de 550 m2 contenant des produits potentiellement explosifs. L’intervention rapide et commune des pompiers de la commune, mais aussi ceux de Punaauia, Papeete et Pirae a permis d’éviter le pire, et vers 23h, le feu était circonscrit. 150 habitants du quartier ont été évacués et aucune victime n’est à déplorer. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de ce départ de feu.





C’est peu avant 21h ce mercredi qu’un incendie s’est déclaré dans les locaux d’Agritech situés dans le quartier Tavararo de Faa’a. “À 21h, j’ai été appelée pour un départ de feu d’entrepôt, et je savais déjà que la situation était critique puisqu’on est sur un entrepôt qui contient des produits phytosanitaires, des engrais et des aérosols, donc des risques d’explosion potentielle”, nous a expliqué la directrice de la protection civile, Cécile Macarez sur place. Un entrepôt de 550 m2 qui était entièrement embrasé à l’arrivée des sapeurs pompiers.



“On a eu la chance d’avoir la commune de Faa’a, Punaauia Papeete et Pirae dès le départ, et c’est ce qui a permis que le feu soit circonscrit”, nous a-t-elle expliqué. Il était 23h. Huit lances à incendie étaient en action et 150 habitants du quartier qui se situaient aux alentours ont été évacués par mesure de protection. “On a évité une propagation à la maison juste à côté d’Agritech où il y a quatre personnes qui ont été évacuées”, a ajouté Cécile Macarez, précisant que la “météo favorable” a permis de contenir la fumée au-dessus d’Agritech. Le propriétaire était sur place, ainsi que le tavana Oscar Temaru. Pour l’heure, on ne connaît pas l’origine de cet incendie et une enquête sera ouverte.