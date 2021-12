Enquête de l'armée après des dérapages d'un véhicule militaire devant un camp de migrants

Paris, France | AFP | dimanche 19/12/2021 - L'armée a annoncé dimanche le déclenchement "immédiat" d'une enquête après qu'un véhicule militaire a été filmé en train de multiplier les dérapages devant un camp de migrants du nord de la France... pour piteusement s'échouer dans une ornière.



"Scène inadmissible. Une enquête de commandement est déclenchée immédiatement", a réagi sur Twitter l'Armée de terre à des photos et vidéos publiées sur le même réseau par un photojournaliste, Louis Witter.



"A Calais, un véhicule militaire de Vigipirate (un dispositif antiterroriste, NDLR) est venu ce matin faire du drift et des pointes de vitesse sur l'un des campements d’exilés de la ville, avant de s'embourber", raconte-t-il.



On voit un 4X4 marron, siglé "mission Vigipirate", avec une plaque d'immatriculation militaire, réaliser des arabesques en marche arrière dans un champ boueux situé "sur un terrain vague à la sortie de Calais", selon M. Witter.



En arrière-plan, un campement de tentes, dans lesquelles vivent des migrants. Certains sifflent le spectacle.



"Tout ça pour finir sa course embourbé dans la boue du campement. Les militaires sont sortis avec leurs armes du véhicule en attendant quelqu'un pour les dépanner. Avant d'appeler un plus gros camion ils ont demandé, un peu emmerdés, +Vous avez pas des pelles ?+", poursuit le photojournaliste.



Le véhicule, coincé jusqu'à mi-portière, a finalement été dégagé par des militaires... aidés par des migrants, a-t-il encore narré.



Sur d'autres vidéos, il avait montré le 4x4 foncer dans une flaque, provoquant des gerbes d'eau.



Le conducteur du véhicule "a eu un comportement totalement inapproprié en se livrant à des manœuvres dangereuses", s'est ému l'état-major des armées dans un communiqué. Il condamne "fermement" les faits et rappelle "l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux militaires des armées françaises".



"Les sanctions appropriées seront décidées en fonction des responsabilités qui seront établies", a averti l'état-major.



"Les sentinelles sont là en mission de sécurisation sur Calais et le littoral. Ils ont une mission de protection et de lutte antiterroriste", a rappelé Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais.



"Quelques personnes" habitant le campement ont regardé la scène "par curiosité", certaines "en colère, qui ne comprenaient pas", et d'autres plutôt "amusées", témoigne anonymement le membre d'une association présent sur place.



"C'est un véhicule militaire qui s'amuse au milieu d'un lieu de vie où les distributions de nourriture et d'eau (par les associations) sont interdites par la préfecture sous peine de verbalisation", déplore-t-il.



Cet épisode met en lumière la "déconnexion (avec) le quotidien des migrants", a réagi Nikolaï Posner, de l'association Utopia 56.Reconnaissant que "ça aurait pu être dangereux", la scène apporte cependant "un peu d'humain dans un quotidien inhumain", selon lui.



Les migrants se massent depuis des années sur le littoral français dans l'espoir de rallier le Royaume-Uni en traversant la Manche sur des embarcations de fortune. Depuis fin 2018, les tentatives de traversées illégales se multiplient, provoquant de vives tensions entre Paris et Londres.



Selon un communiqué de la préfecture maritime dimanche, 57 migrants ayant tenté la traversée ont été secourus ces dernières 24 heures.