Paris, le 25 novembre 2026 - Moins d’une semaine après la révélation de soupçons de fuites au profit du RN visant Hugues Moutouh, ex-secrétaire général de Beauvau et préfet du Loiret, celui-ci a été démis mercredi de ses fonctions.



Mercredi, en conseil des ministres, Hugues Moutouh a été officiellement remplacé au poste de préfet de la région Centre Val de Loire, préfet du Loiret par l'actuel préfet de Seine-et-Marne Pierre Ory, un proche du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Par ailleurs, Christian de Rocquigny, procureur adjoint de Paris, qui avait été surpris au siège du RN le 9 novembre par des policiers qui procédaient à une perquisition dans le cadre d'une information judiciaire visant Hugues Moutouh, ouverte pour notamment “violation du secret professionnel et violation du secret de l’enquête” au profit de ce parti, est sous le coup d’une enquête. “On doit lever une ambiguïté : est-ce que des hauts fonctionnaires ont donné des renseignements au Rassemblement national, ce qui serait évidemment un crime contre leur fonction et la haute idée qu'ils se font de leur indépendance ?”, a déclaré le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur France Inter.



La semaine dernière, Christian de Rocquigny avait expliqué s'être rendu dans les locaux du parti d'extrême droite pour “prendre un café avec une connaissance”, en l'occurrence Jean-Paul Garraud, ancien magistrat et député européen RN, comme celui-ci l'a également dit au journal Le Monde. Le ministre de la Justice a déploré un “défaut de loyauté” du magistrat, en ce qu'il n'a pas prévenu son “administration” de sa présence au siège du parti. D'autant que ce “café” n'avait pas eu lieu lors d'une journée de congé du magistrat : ce jour-là, celui qui dirige le “pôle accidents collectifs” du parquet de Paris soutenait l'accusation au procès de l'explosion de la rue de Trévise. “Quand on croise une équipe qui vient faire une perquisition, quand on rentre au parquet, en général on prévient sa procureure pour dire : Voilà, j'ai peut-être fait une bêtise. Ça n'a pas été le cas”, a observé Gérald Darmanin en décrivant des “péchés véniels”.



Un argumentaire sur lequel a ironisé la candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen mercredi soir : “Vous ne croyez pas qu'on est un peu en URSS quand même là maintenant ? Il faut déposer un jour de congé pour aller boire un café avec un copain ?”, s'est-elle exaspérée sur LCI.



“Courtisan”



Laurent Nuñez avait convoqué vendredi Hugues Moutouh pour qu'il s'explique. Le lendemain, samedi, le préfet avait pris les devants en demandant à être relevé de ses fonctions, en protestant de son intégrité. Christian de Roquigny a exercé dans différents parquets de province ainsi qu'à l'Office anti-stupéfiants (Ofast) au début des années 2020 en tant que directeur-adjoint puis comme directeur par intérim. Il a été dépeint par un enquêteur qui a travaillé avec lui comme “l’incarnation même du courtisan”.



“Très embarrassante”, l'affaire a été “particulièrement mal vécue au parquet de Paris“, a dit une source au sein du ministère public, en ironisant : “Tout cela ressemble à un cas pratique de l'ENM (École nationale de la magistrature, NDLR) de ce qu'il ne faut pas faire en matière de déontologie”.



C'est dans le cadre de l'enquête ouverte fin juillet sur l'existence d'éventuelles fuites d'éléments judiciaires provenant de Beauvau que le siège du parti à la flamme a été perquisitionné le 9 novembre. Fin juillet, les enquêteurs avaient perquisitionné le bureau du secrétaire général du ministère, puis le domicile d'Hugues Moutouh. Les investigations portent notamment sur le circuit parcouru par un mail d'une fonctionnaire du secrétariat général du ministère, dont une copie a été retrouvée à Rome au domicile de Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen.