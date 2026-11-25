Paris, le 25 novembre 2026 - Le maire de Cannes David Lisnard a largement obtenu mercredi un troisième mandat à la tête de l’influente Association des maires de France, un succès qu’il espère transformer en marchepied pour jouer les premiers rôles à la présidentielle.



Le candidat libéral à l’Élysée a battu son rival centriste Philippe Laurent (UDI) en obtenant 72% des suffrages, un succès plus large encore que celui qu'il avait obtenu lors de sa première élection il y a cinq ans à la tête de l'Association des maires de France (AMF), face au même adversaire qui avait atteint la barre des 40%. Ce large succès est aussi marqué par la deuxième participation la plus forte de l'histoire de l'AMF, avec près de 14 000 votants, soit 40% des plus de 34 000 maires de France.



“J’y vois le fruit de la mobilisation d'une France du terrain qui ne veut plus se laisser guider”, s'est réjoui devant la presse David Lisnard, qui se présente à la présidentielle en dénonçant une “caste” parisienne prête à “toutes les compromissions pour se maintenir au pouvoir”. En dynamique dans les intentions de vote où il dépasse largement le LR Bruno Retailleau et l'ancien Premier ministre macroniste Gabriel Attal, le maire de Cannes est au-dessus de la barre des 10%, jouant des coudes avec Édouard Philippe (Horizons), le favori du bloc central.



Philippe a voté Lisnard



À peine réélu, David Lisnard a promis de continuer son “combat” lors de la présidentielle “pour faire entendre la voix des libertés locales et continuer à imposer nos choix face aux appareils”. Il s'est aussi engagé à poursuivre sa lutte contre la bureaucratie. “Il faut des règles, il faut des normes. Mais c'est comme le cholestérol (...) il en faut des bons et des bonnes.” Se présentant comme “un élu de terrain”, il a présenté sa victoire comme une “défaite des intrigues et des ingérences”, une allusion à peine voilée au PS et aux autres partis qui avaient annoncé leur volonté de barrer la route à un candidat portant des idées aussi libérales. Le PS a annoncé il y a deux semaines qu'il ne soutiendrait pas un candidat qui “chaque jour se tourne davantage vers le populisme et la tentation d'une union des droites avec l'extrême droite”, selon le parti.



En tout état de cause, les consignes de vote partisanes n'ont pas eu beaucoup d'impact sur le résultat lors d'un scrutin où seuls 2 000 des plus de 34 000 maires sont encartés, selon des chiffres transmis par l'AMF.



Droite “étanche”



Pendant sa campagne, le maire de Cannes a balayé les critiques de ceux qui lui reprochaient un “mélange des genres” depuis qu'il s'est lancé dans la course à l’Élysée. À droite, ses rivaux à la présidentielle sont restés discrets : Bruno Retailleau n'a pas donné publiquement de consigne de vote aux maires LR et Édouard Philippe a assuré mardi avoir voté pour David Lisnard, le considérant comme “un bon président des maires”. Soutien du maire du Havre, Gérald Darmanin a enfoncé le clou en estimant que David Lisnard, en proposant de “travailler avec Éric Zemmour, Sarah Knafo ou Nicolas Dupont-Aignan”, était “en rupture fondamentale avec ce qu'est la droite”.



Sur France 2, David Lisnard a plaidé à nouveau pour une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique et vouloir, tout en assurant vouloir attirer des électeurs “de tous horizons, sans faire de mauvais jeu de mots, y compris du RN”.