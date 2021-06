Enfin une chambre des huissiers au fenua

Tahiti, le 22 juin 2021 - Les huissiers de justice de Polynésie française sont désormais organisés en chambre depuis le 26 mars dernier. Début juin, les membres du bureau ont été accueillis à la Cour d’appel, sur invitation du parquet général.



Les huissiers de justice de Polynésie française sont désormais organisés en chambre officiellement constituée depuis le 26 mars 2021. Maître Teretini Vernaudon est élue en qualité de présidente, Maître June Lote en qualité de secrétaire-trésorier et Maître Ludovic Garcia, en qualité de syndic.



L’huissier de justice est un métier essentiel, mais souvent méconnu. Outre l’exécution des décisions judiciaires, notamment les recouvrements de créance (loyers, pensions alimentaires, factures), cet officier ministériel informe les justiciables dès lors qu’une action en justice est engagée contre eux. Son rôle est également d’établir des constats, afin de permettre de faire valoir ou préserver ses droits en justice.



Un interlocuteur légitime



La Polynésie française en dénombre actuellement sept, qui ne pouvaient auparavant pas parler d’une seule voix, en l’absence d’organisation de leur profession. La création de cette chambre des huissiers confère ainsi un interlocuteur légitime à l'institution judiciaire. Elle permettra également aux huissiers locaux de se faire entendre au-delà du fenua, grâce au dialogue avec les chambres nationale et internationale des huissiers de justice.



Début juin, les membres du bureau ont été accueillis à la Cour d’appel, sur invitation du procureur général Thomas Pison, et de l’avocate générale Brigitte Angibaud.



Les échanges ont porté sur l'attractivité de la profession et les nécessaires partenariats à nouer, notamment avec l'Université de Polynésie française, qui formera les huissiers et les clercs d’huissiers de demain. Des projets de modernisation de la gestion des études d'huissiers pour un meilleur service rendu au justiciable ont été également au menu des discussions. Le procureur général a profité de la rencontre pour saluer le “dynamisme de cette équipe particulièrement volontaire”, en témoignant de son soutien dans cette démarche. Un prochain rendez-vous est fixé au 1er octobre 2021.