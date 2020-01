Enfin une billetterie spectacle à Taravao

Tahiti, le 23 janvier 2020 – Ticket Pacific propose depuis cette semaine une billetterie sur la Presqu’île, au magasin Carrefour de Taravao. Les billets pour les spectacles et concerts seront ainsi accessibles pour les habitants de Tahiti iti et ses environs.



Disponible jusqu’ici uniquement sur la zone urbaine de Papeete, la billetterie Ticket Pacific s’est installée à Carrefour Taravao. Elle vient compléter les points de vente déjà existants depuis 20 ans, à Radio 1 à Fare Ute et dans les magasins Carrefour de Faaa, Punaauia et Arue. Les habitants de la Presqu’île et des alentours, notamment ceux qui préfèrent réserver leurs places en personne plutôt que sur Internet, pourront ainsi s’y rendre sans attendre de venir en ville. Et arriver sans stress, billet déjà réglé, au spectacle de leur choix, pour s’installer à la place qu’ils auront sélectionné sur les plans des salles.



Le début d’année 2020 est déjà bien fourni avec dès la fin janvier la pièce Gustave Eiffel, enfer et contre tous. Au rayon humour Jeanfi se produira le 14 février au Tahiti Pearl Beach Resort, puis Camille Lellouche le 6 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture. La fin du premier semestre 2020 sera marquée par la venue de Gims le 18 avril à To’ata et celle de Kev Adams le 9 mai. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur la billetterie en ligne, à Radio 1 Fare Ute et dans les magasins Carrefour. Et dès aujourd’hui, à Taravao.