Enfants coincés dans une grotte en Thaïlande: la pluie freine les recherches

Mae Sai, Thaïlande | AFP | mercredi 26/06/2018 - Des pluies torrentielles contrecarraient mercredi les travaux des sauveteurs qui tentaient d'atteindre un groupe de douze enfants et leur entraîneur de football pris au piège depuis samedi dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande.



"La montée du niveau de l'eau est un obstacle majeur pour l'opération de sauvetage, et il y a eu de fortes pluies cette nuit", a déclaré mercredi matin à l'AFP Khanchit Chomphudaeng, en charge de l'opération.



La marine thaïlandaise, très impliquée dans cette opération mobilisant des centaines de personnes dont des plongeurs, a précisé sur sa page Facebook que le niveau de l'eau avait augmenté de 15 centimètres dans la nuit et qu'une troisième zone de ce réseau souterrain complexe et long de plusieurs kilomètres était désormais inondée.



Mercredi matin, des soldats mettaient en place des systèmes de pompage supplémentaires, et des pompes ont été envoyées en renfort de Bangkok, selon un journaliste de l'AFP sur place.



Les familles des jeunes footballeurs, qui campent depuis plusieurs jours sur place, disaient encore mercredi leur espoir d'une issue heureuse.



"J'espère qu'aujourd'hui, avec l'aide de toutes les équipes, il sera sauvé", confie Pean Kamlue, mère d'un adolescent de 16 ans coincé.



Les 12 garçons membres d'une équipe de football, âgés de 11 à 16 ans, seraient entrés dans la grotte de Tham Luang, située dans le district de Mae Sai, après leur entraînement de football samedi.



Les premières journées de recherche n'ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l'intérieur. Les autorités pensent qu'ils pourraient avoir trouvé refuge un peu plus loin dans cette grotte longue de plusieurs kilomètres, afin d'échapper à la montée des eaux.



C'est une mère de famille qui a donné l'alerte, ne voyant pas revenir son fils samedi soir après l'entraînement de football. Leurs affaires - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte, située dans un grand parc.



En 2007, six touristes étrangers et leurs deux guides thaïlandais ont été tués après avoir été emportés par des inondations éclairs dans une grotte du parc national de Khao Sok, dans le sud de la Thaïlande.