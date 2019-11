Enfant mordu par un requin : "Il est interdit d’interagir avec des espèces sauvages"

Tahiti, le 15 novembre 2019 - Suite à la morsure d'un enfant de neuf ans par un requin jeudi à Moorea, le ministère de l'Environnement a tenu à réagir vendredi par voie de communiqué en rappelant notamment l'interdiction d'interagir avec des espèces sauvages sans une autorisation spéciale délivrée par le Pays.



En réaction à l’annonce de l’accident survenu jeudi à Moorea, où un enfant de 9 ans s'est fait mordre par un requin, le ministère de la Culture et de l’environnement, ainsi que la direction de l’environnement, ont tenu à rappeler vendredi par voie de communiqué quelques dispositions réglementaires. Le ministère rappelle notamment "qu'il est interdit d’interagir avec des espèces sauvages en général, et des espèces protégées en particulier, sans une autorisation spéciale délivrée par la Polynésie française, dans des cas bien précis prévus par la règlementation."



Les circonstances exactes de cet accident ne sont pas encore connues. Mais selon nos confrères de la Dépêche de Tahiti l’accident a eu lieu pendant une séance de "feeding" - le nourrissage de poissons, raies et requins avec du pain et des sardines - organisée par le Lagoonarium dans le lagon de Moorea au niveau de Afareaitu.



Le communiqué indique par ailleurs que "dans le cadre de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine naturel de la Polynésie française, le code de l’environnement interdit ces interactions pour permettre le développement naturel des espèces et surtout éviter les changements de comportements des animaux."



Le Pays rappelle également que la prudence et la sécurité doivent être la priorité absolue en présence d’animaux sauvages.