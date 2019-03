Enfant attaqué par un pitbull : le propriétaire du chien condamné à deux mois avec sursis

Ces chiens, qui appartiennent à un frère et une sœur résidant dans une maison voisine, ne sont pas attachés. Entendu, le père de la victime explique aux enquêteurs qu’il a déjà eu des problèmes avec ces animaux. L’homme a même mis en place une pétition qui a été signée par une vingtaine de riverains et qui dénonce un danger permanent dans le quartier.



Placée en garde à vue, la femme propriétaire de deux des trois chiens admet sa responsabilité en indiquant toutefois que ces derniers, qui ne sont ni déclarés en mairie, ni vaccinés, ni stérilisés, ni attachés, ont l’habitude d’être « gentils ». Entendu à son tour, son frère, qui est quant à lui propriétaire d’un bulldog américain, explique que l’enfant n’aurait pas dû s’approcher de la propriété.



A la barre du tribunal ce mardi, le frère et la sœur, respectivement pompier et agent de service, maintiennent que leurs animaux sont agressifs uniquement si « on les tape » Le prévenu réaffirme que si le père de la petite victime s’était lui-même chargé de récupérer les billes, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce à quoi le président du tribunal répond en rappelant la catégorie à laquelle les chiens appartiennent: « Ce sont des chiens d’attaque. Nous le savons: quand ils attaquent, ils ne lâchent plus ! »