Endométriose : soutenir, informer, agir

PAPEETE, le 20 août 2019 - Josepha Goetz-Collinet est membre d’EndoFrance, l’association française de lutte contre l’endométriose. De passage en Polynésie, elle a organisé une rencontre publique. Elle fait un point des attentes et besoins de patientes sur le territoire.



Dimanche matin à Moorea, une rencontre publique a été organisée par Josepha Goetz-Collinet pour des patientes atteintes d’endométriose.



L'endométriose est une maladie complexe, chronique, récidivante. Elle est en lien avec l'endomètre ce tissu qui tapisse l'utérus. Au cours d’un cycle utérin, l'endomètre s'épaissit pour permettre, si besoin, une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation l'endomètre se désagrège et est expulsé hors de l'organisme (ce sont les règles).



Chez les femmes atteintes d'endométriose, des cellules de l'endomètre remontent par les trompes (annexes de l'utérus). Du tissu, semblable au tissu endométrial, se développe hors de l'utérus, provoquant des lésions dans différents organes : les organes génitaux, le péritoine mais aussi les organes de l'appareil urinaire, digestif, pulmonaire. Ce qui est très douloureux.



Josepha Goetz-Collinet est bénévole et membre active de l’association EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose. Elle est de passage en Polynésie dans un cadre privé. Mais elle reste disponible pour sa cause.



À propos de la rencontre de dimanche : " C’était un moment d’échange ", explique-t-elle. " Notre association a pour but de soutenir les patientes et leurs proches, d’informer et enfin d’agir ."



EndoFrance permet aux femmes de se retrouver " car on a toujours des up and down ", d’avoir des conseils, des recommandations de médecins vérifiées et validées.



" Quand on entend le diagnostic, on est toujours un peu sonnées et on a beaucoup d’interrogations. À l’heure des réseaux sociaux, nombreuses sont celles qui vont sur internet alors qu’il a tellement de fausses informations à circuler ! D’où la présence de médecins dans notre association. "



Dans le cadre du 3e objectif d’EndoFrance (Agir), les membres font remonter les besoins en haut lieu. En Polynésie, Josepha Goetz-Collinet aimerait donc "évaluer les attentes. Je suis venue avec un certain nombre de questions finalement, plutôt que des réponses à proposer".



Une association polynésienne pour les patientes atteintes d’endométriose est née en octobre 2018. Elle a pour objectif de sensibiliser à la maladie et d’apporter un soutien aux femmes de Polynésie " qui souffrent depuis trop longtemps ".