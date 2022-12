Encore une tortue victime d’accident de la mer

Tahiti le 16 décembre 2022 - Début novembre, une tortue nommée Jo Iti a rejoint les pensionnaires de l’association Te mana o te moana, suite à une blessure à la carapace. Un enfoncement dû à une collision a été constaté sur celle-ci. L’accident fait partie d’une longue série d’incidents.



L’association Te mana o te moana a publié, vendredi, sur sa page Facebook, un bilan des tortues retrouvées mortes au fenua suite à un accident. En septembre dernier, deux tortues vertes sub-adultes ont été accueillies au centre de soins des tortues marines de Moorea. La première est décédée des suites d’une complication après un accrochage avec une hélice de bateau. “Yo”, la seconde tortue, a été retrouvée morte sur la plage de Paopao à Moorea. Une plaie béante sur la carapace laisse imaginer une collision avec un bateau.



Un mois plus tard, la tortue appelée “Here” a été conduite au centre de soins. Une plaie profonde laissait apparaître ses poumons. “Là encore, au vu du type de blessure, la collision avec un bateau est l’hypothèse la plus probable”, rapporte sur son Facebook Te mana o te moana. Toujours en octobre, Lilly” a rejoint les pensionnaires de l’organisme après avoir été récupérée par le club de plongée Nemoz. Un enfoncement de sa carapace au niveau de la 4e écaille vertébrale laisse penser à une collision avec un navire.



Compte tenu du nombre élevé d'accidents impliquant des tortues, Te mana o te moana entend également faire de la prévention auprès des marins pour “respecter la réglementation en vigueur” et rappeler à tous que “la vitesse est un facteur important dans les cas de collision” avec des tortues marines.