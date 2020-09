Encore un rebondissement électrique à Moorea

Tahiti, le 27 septembre 2020 – L'élue de l'opposition à Moorea, Maire Bopp Dupont, a décidé d'attaquer devant le tribunal administratif la dernière décision du conseil municipal de l'île sœur de déclarer infructueux l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'énergie à Moorea et de prolonger d'un an l'actuelle convention avec EDT-Engie. L'élue dénonce l'opacité autour de ces décisions…



Le feuilleton du renouvellement de la concession de délégation de service public de l'électricité à Moorea est décidément plein de rebondissements. Dernier en date, le recours de l'élue de l'opposition Maire Bopp Dupont contre la dernière décision du conseil municipal de Moorea de déclarer sans suite la procédure d'appel d'offres lancée début 2019 et de prolonger d'un an l'actuelle concession passée avec EDT-Engie. Le tribunal administratif de Papeete doit examiner le recours en référé ce lundi après-midi.



Contactée, Maire Bopp Dupont dénonce l'opacité dans laquelle la décision attaquée a été prise par le conseil municipal le 22 juillet dernier. "Le tāvana a voulu que cette séance se tienne à huis clos. Pour nous ce n'était pas nécessaire, nous n'avons rien à cacher à la population", explique l'élue. "Il y a deux ans, la commune a ouvert un appel d'offres pour prendre la suite à partir de janvier 2021. La commune a payé une société de bon niveau technique pour superviser l'appel d'offres, car c'est un marché qui se chiffre à plus d'un milliard et qui est techniquement assez complexe pour une commune. La procédure est arrivée à son terme. On sait qu'on a eu trois candidats qui ont répondu à cet appel d'offres. Mais aujourd'hui, on n'a rien. C'est à dire qu'on n'a aucune connaissance des conclusions qu'a pu faire cette société sur cet appel d'offres…"



Déjà en juillet dernier, lors du conseil municipal, l'opposition s'était abstenue sur ces décisions et le chef de file de la minorité, John Toromona, avait même voté contre "pour protester contre le manque d'informations communiquées aux élus".



Une procédure à rebondissements



Rappelons que la commune de Moorea-Maiao avait décidé début 2019 de lancer une procédure d'appel d'offres pour la concession de son service public de l'électricité. À l'époque, la dizaine de communes polynésiennes arrivant en fin de contrat avec EDT-Engie avait préféré prendre des avenants pour attendre la fin des élections municipales –mais aussi le texte du Pays sur la péréquation– avant de renouveler leurs concessions. Moorea, de son côté, avait préféré avancer. Et la commune s'était même attachée les services d'un cabinet de conseil métropolitain pour bâtir un ambitieux schéma directeur de l'énergie.



Première surprise lors de cet appel d'offres, EDT-Engie avait renoncé à soumissionner. Le concessionnaire actuel avait estimé mi-2019 que les contraintes imposées par la commune ne lui permettaient pas de se positionner sur ce marché à 1,3 milliard de Fcfp… Deuxième surprise, le 3 février 2020, en pleine campagne des communales, le conseil municipal de Moorea-Maiao finissait finalement lui aussi par se résoudre à attendre la fin des élections en repoussant sa procédure d'appel d'offres au 31 juillet 2020. Troisième surprise enfin, le 22 juillet dernier, le même conseil municipal, constitué par la même majorité portée par le tāvana réélu Evans Haumani, finissait par décider de déclarer l'appel d'offres sans suite. Conseil municipal qui repoussait d'un an, par avenant, la concession avec EDT-Engie… En somme, un retour à la case départ.