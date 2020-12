Encore un mort du Covid-19 mercredi

Tahiti, le 2 décembre 2020 - Un nouveau décès lié à l'aggravation d'une infection par le Covid-19 est recensé mercredi matin, selon le dernier bilan épidémiologique transmis à la mi-journée. Depuis le 10 septembre, la Polynésie déplore dorénavant 77 morts de cette maladie, dont 7 en une semaine.



Mercredi, l'hospitalisation de 84 malades infectés par le Covid-19 est en cours, dont 23 en service de réanimation. La pression sur les services hospitaliers demeure. Mais le ralentissement de la circulation épidémique constaté depuis un peu plus de deux semaines semble confirmé, au regard des 157 nouveaux cas Covid identifiés sur la dernière période de 24 heures.