Encore un décès lié au Covid mercredi

Tahiti, le 6 octobre 2021 - Un nouveau décès en lien avec le Covid est officiellement enregistré mercredi par les autorités sanitaires, au cours des 24 dernières heures. La Polynésie française compte ainsi à ce jour 625 personnes décédées en structures hospitalières des suites d'une infection par le coronavirus, depuis le 10 septembre 2020.

Des structures de santé dont les filières Covid accueillent toujours mercredi 76 patients, dont 42 hospitalisés au Centre hospitalier du Taaone (-3 en 24 heures) et 21 en service de réanimation.

Sur le front de la vaccination, on dénombre à ce jour 153 743 personnes ayant au moins reçu une dose (+168 en 24 heures) et 143 475 présentant un schéma vaccinal complet (+312). Un dernier chiffre qui porte dorénavant le taux de couverture vaccinale à 61,9% de la population des plus de 12 ans et à 51,4% de la population polynésienne totale.