Encore deux accidents provoqués par des inconsciences sur la route

Papeete, le 21 mai 2018 - Samedi 19 mai vers 1 h 15 du matin, un accident a eu lieu sur la RDO dans le sens Punaauia Papeete à hauteur de Puurai. Un cyclomoteur a heurté un piéton qui traversait la RDO.



Le cyclomoteur et le piéton ont tous les deux étaient hospitalisés au CHPF dans un état grave. Leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés à l’heure actuelle, selon l’officier de Gendarmerie de permanence, et se seraient stabilisés.

L’officier rappelle que ni le piéton, ni le cyclomoteur ne devaient circuler sur la RDO, (la route est interdite aux véhicules de 50 cm3).

Une enquête est en cours.