Encore de la pluie pour les prochains jours

Ces pluies, typiques de la saison, continuent pendant une bonne partie de la semaine". "Elles se maintiennent aujourd’hui avec des intensités modérées. Une activité plus forte mais ponctuelle, est attendue en fin d’après-midi sur les îles Sous-le-Vent puis dans la nuit de lundi à mardi pour Tahiti et Moorea. Après une petite période d’accalmie mardi, de nouvelles fortes pluies sont attendues pour mercredi après-midi aux Iles du Vent"

"l’arrivée mercredi d’une houle énergétique de Nord-Ouest d’une hauteur comprise entre 1,5 mètres et 2 mètres sur la Société et aux Tuamotu du Nord". "De forts courants au niveau des passes et une augmentation du niveau des lagons sont associés à cette forte houle",

Météo-France a fait le bilan ce lundi matin sur la pluviométrie de samedi et dimanche. Au cours du dernier week-end, il est tombé entre 12 cm/m² à Faa’a et 19.2/m² à Hitiaa . Les côtes Est, Nord et Ouest sont les plus touchées par ces précipitations. On relève 18,6 cm/m² dans la vallée de la Fautaua et 13 cm à 140 cm/m² entre Mahina et Papeno'o au cours de ces deux jours.Par rapport aux pluies de janvier 2017, cet épisode est nettement moins sévère.Météo-France annonce ensuite que ", indique Météo-France.Les prévisionnistes annoncent aussiprécisent-ils.Météo-France appelle donc la population à la prudence et surveille avec attention l’évolution de cette situation. Renseignements météo auou sur le site internet : http://www.meteo.pf