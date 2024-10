En route pour la coupe du monde 2025

Tahiti, le 17 octobre 2024 - Partie mardi matin, la sélection tahitienne de Beach Soccer s’est envolée pour les îles Salomon où va se dérouler la Coupe des Nations de Beach Soccer de l’OFC. L’occasion pour nos Tiki Toa de se qualifier une huitième fois consécutive pour la Coupe du Monde qui se déroulera aux Seychelles en mai 2025.



L’objectif est clair : Réitérer la même prestation que lors de la coupe des Nations de Beach Soccer de l’OFC 2023 qui se déroulait au Fenua, où notre sélection avait nettement battu les îles Salomon sur le score de 7 à 0. Ça tombe bien puisque ce sera le pays hôte de cette édition 2024 que nos joueurs devront affronter lors du premier match de ce tournoi, le 21 octobre à 16 heures (heure de Tahiti). Ils enchaîneront face aux Fidji le 22 octobre, et finiront la phase de poules le lendemain contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.



La finale se déroulera le 25 octobre, et seul le vainqueur pourra continuer l’aventure. “C’est un vrai test qui nous attend dès le premier match. Nous allons jouer contre cette équipe des îles Salomon chez eux, pour une place en finale du tournoi, dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde”, nous explique le chef de la délégation, Jean-François Martin. Une Coupe du Monde à laquelle notre équipe participe depuis treize ans maintenant, et qui verra, on l'espère, une huitième qualification consécutive, ce qui n’arrive pas souvent, même chez les grandes nations : “Nous sommes une des rares équipes à se qualifier régulièrement en Coupe du Monde depuis plusieurs années. Malgré un contexte insulaire particulier, nous parvenons à maintenir une exigence de haut niveau chez nos joueurs. Nous organisons régulièrement des stages pour les regrouper, les faire travailler, et fonder un collectif fort. Ils sont pratiquement tous issus du football, et certains d’entre eux, pratiquent encore les deux. C’est le cas de Dylan Matatia Paama qui vient de rentrer des Vanuatu où l’équipe nationale de Football, les Toa ‘Aito, a rencontré la Nouvelle-Zélande et qui nous rejoint pour ce tournoi”, poursuit Jean-François Martin.



Le parcours est long pour obtenir la qualification et devient de plus en plus difficile, car toutes les équipes veulent battre l’ogre tahitien. Un statut obtenu grâce aux excellents résultats des Tiki Toa lors des différentes participations à la Coupe du Monde. Finalistes en 2015 et 2017, quarts de finalistes lors de la dernière édition en février dernier à Dubaï, les hommes du capitaine Raimana Li Fung Kuee comptent bien se hisser le plus haut possible dans la hiérarchie mondiale.



Actuellement au seizième rang mondial, un bon résultat lors de cette Coupe du Monde pourrait permettre à l’équipe de gagner quelques places. Mais avant cela, il faut remporter la Coupe des Nations de l’OFC en commençant de la meilleure des manières face aux îles Salomon.



Liste des joueurs convoqués 1 Gardien Jackson, teave Teamotuaitau 2 Défenseur Dylan Paama 3 Attaquant Rainui Tze-yu 4 Milieu Flavien Otcenasek 5 Milieu Gervais Chang Kat 6 Milieu Patrick Tepa 7 Milieu Raimana Li fung kuee 8 Milieu Heimaru Terorotua 9 Attaquant Heirauarii Salem 10 Défenseur Tamatoa Tetauira 11 Attaquant Shawn, ro'onui Tinirauarii 12 Gardien Franck Revel Coach Teva Zaveroni

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 17 Octobre 2024 à 09:35 | Lu 142 fois