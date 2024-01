En quête d'un nouveau guitariste, les Smashing Pumpkins font un appel à candidatures

New York, États-Unis | AFP | vendredi 05/01/2024 - Groupe à succès cherche guitariste: les Smashing Pumpkins ont lancé vendredi un appel à candidatures sur les réseaux sociaux annonçant leur intention de recruter un nouveau membre lors d'un processus "ouvert à tous ceux qui pourraient être intéressés".



"Merci d'envoyer votre CV et tout contenu pertinent à



L'annonce fait suite au départ en octobre de Jeff Schroeder, qui était guitariste au sein du groupe depuis 2007.



Formés initialement à la fin des années 1980 à Chicago, les Smashing Pumpkins ont connu leur heure de gloire durant les années 1990 avec à leur tête le chanteur Billy Corgan. Leur musique aux sonorités métal mêlées à des éléments plus pop en ont fait une icône d'une génération jusqu'à leur rupture en 2000.



Billy Corgan avait relancé en 2006 le groupe, qui désormais va devoir définir sa patte avec un quatrième membre en amont d'une tournée en Europe avec le groupe Weezer. Leur premier concert aura lieu le 7 juin à Birmingham, en Angleterre.



