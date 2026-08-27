

En immersion au CFPA de Taravao

Tahiti, le 17 septembre 2026 – Les journées portes ouvertes font leur grand retour au Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA). Ce jeudi, à l’unité de Taravao, les visiteurs ont été reçus par les stagiaires et leurs formateurs. L’occasion de découvrir les différentes orientations à la carte et de se projeter dans un futur métier. “Être motivé et assidu”, c’est la clé de la réussite.





Après plusieurs années d’absence, le Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) relance ses journées portes ouvertes. Après l’unité de Rangiroa, le 10 septembre, c’était au tour de Taravao, Pirae et Punaruu ce jeudi, tandis que le dernier rendez-vous est fixé à Raiatea, le 1er octobre.



Placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et du Travail, le CFPA est implanté depuis 2010 à la Presqu’île. Il forme à des métiers variés, mais ciblés. “La quasi-totalité de nos formations concernent des métiers en tension, que ce soit dans le bâtiment ou dans les services. Il y a un réel besoin de montée en compétences, notamment dans le tourisme. Tous les centres sont pleins, excepté deux sessions, notamment par manque de formateurs. On a la capacité de dispenser 53 titres professionnels, et on en assure une quarantaine par an, dont 10 à Taravao, où on vient de rouvrir la formation Monteur dépanneur frigoriste”, souligne Jean-Michel Blanchemanche, directeur général du CFPA. Indemnisées, ces formations ont d’autres atouts : “Un stagiaire qui fait le parcours complet sort avec un titre professionnel et des qualifications complémentaires liées à la sécurité au travail. Ce sont de vraies plus-values pour les entreprises : ils sont directement employables. En 2025, nous avions 1.200 apprenants pour 3.000 candidatures, avec un taux de réussite de 89 % aux examens et de 53,9 % au permis de conduire.”





​“Il faut être motivé et assidu”

Reconversion professionnelle, décrochage scolaire ou simple curiosité, le public était au rendez-vous dès l’ouverture pour découvrir le site et aller à la rencontre des stagiaires et de leurs formateurs, entre activités ludiques et démonstrations. Du côté du restaurant pédagogique, les apprentis cuisiniers sont venus titiller les neurones et les papilles des visiteurs. “On a prévu un questionnaire, la découverte des épices et un stand d'information. Nous avons préparé des brownies et des glaces en guise de lot. C’est ludique et ça reste en lien avec leur formation et l’examen. Ils ont commencé il y a trois semaines pour une durée de 8 mois incluant un stage en restaurant ou hôtel. Il faut être motivé et assidu, en sachant qu’il y a des opportunités d’embauche, y compris à la Presqu'île qui se développe”, remarque Damien Dizy, formateur en cuisine. Même implication chez les apprentis carreleurs, supervisés par Tommy Hauata : “Certains sont passé par la formation Travaux d’entretien multiples, qui permet de découvrir plusieurs métiers avant de se spécialiser. Il y a beaucoup de demandes des chefs d'entreprises, qui sont à la recherche de bons carreleurs avec un vrai savoir-faire.”



Certaines rencontres ont marqué les esprits. Issue d’une promotion affichant un taux de réussite de 100 %, Léa Pouira, 41 ans, a présenté la formation Agent de propreté et d’hygiène avec passion et fierté. “J'ai choisi cette voie parce que ma famille travaille en milieu hospitalier. On a l’habitude de nettoyer à la maison, mais je voulais approfondir et me professionnaliser. J'ai fait mes six semaines de stage à l'hôpital de Raiatea et au CHPF de Taaone, où j'ai pu intervenir dans différents services et utiliser plusieurs outils. On est en première ligne avec le public, notamment les patients et le personnel pour faire en sorte que la prise en charge soit optimale”, explique-t-elle, avec déjà deux perspectives d’embauche en poche.



Parmi les quelques nouveautés à souligner à l’échelle du CFPA, on peut citer l’ouverture du titre Conducteur de transport en commun et la réouverture des formations Technicien informatique et Conducteur de travaux. L’accent est également mis sur l’apprentissage avec 259 places dédiées l’an prochain.



Marc Puhetini, 38 ans, de Teva i Uta : "Acquérir des compétences” “C'est la première fois que je visite le CFPA. Je suis venu découvrir les formations proposées. J'ai envie d'acquérir des compétences pour travailler pour moi-même. Je suis intéressé par la formation en agriculture, mais aussi en menuiserie-ébénisterie et en cuisine. Je pense que je vais m'inscrire, mais il va falloir choisir ! La production agricole et horticole, ça peut être un bon début avec plusieurs possibilités de développement.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 17 Septembre 2026 à 16:25 | Lu 761 fois



