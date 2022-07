En deux jours, 14 PV pour non-port du casque sur des vélos électriques

Tahiti, le 27 juillet 2022 – La direction territoriale de la police nationale (DTPN) annonce avoir dressé 14 procès-verbaux pour non-port du casque auprès de conducteurs de vélos électriques.



Comme annoncé par les services de la Direction des transports terrestres, la réglementation sur les engins électriques est applicable depuis le 5 juillet. Si un délai est accordé pour certaines mises en conformité des engins en circulation avant cette date, le port du casque est par contre obligatoire pour tous les usagers de deux-roues, sauf pour les vélos classiques pour lesquels il est cependant recommandé. En cas de chute, d'accident, il est facile d'en comprendre les raisons, commente la Direction territoriale de la police nationale dans un communiqué mercredi. Dans l'après-midi, neuf contraventions ont été relevées pour non-port du casque sur ces engins électriques et cinq la veille. "Il n'est pas question de course à la verbalisation mais d'une prise de conscience. Il est temps de s'équiper, pour sa propre sécurité et celle de son passager", conclut la DTPN.