En coulisses avec Tryo

Ayant enfin pu poser leurs valises au fenua après deux ans d’attente et de reports dus à la crise, les membres du groupe Tryo ont invité Tahiti Infos jusqu’en coulisses. L’occasion d’offrir un regard plus intimiste sur le célèbre groupe de reggae acoustique en dehors des concerts.



À Tahiti pour fêter leurs 25+2 ans sur scène, le groupe Tryo a été accueilli triomphalement à l’aéroport de Tahiti-Faa'a vendredi soir. Les musiciens nous ont laissés les accompagner lors de leur préparation en amont de leur premier concert donné samedi soir sous une pluie battante à L'Intercontinental à Faa'a.

“C’est un très vieux rêve”, confie Daniel Bravo, le percussionniste du groupe. “On a toujours aimé voyager avec la musique. Revenir du Chili dont je suis originaire pour venir jouer ici à Tahiti… Ce sont des rêves incroyables qui trottent dans la tête depuis très longtemps”.



De son côté, Guizmo, le chanteur et compositeur du groupe que l’on ne présente plus, confie son sentiment quant au fait de chanter face au public polynésien qu’il sait être connecté et attaché à l’océan. “On sent qu’il y a un rapport à la mer qui est fondamental”, note-t-il. “Quand on chante Watson, qui parle de l’action menée par Sea Shepherd, ça parle tout de suite au public. C’est bon de faire passer le message et de chanter ce genre de morceau dans les îles. L’importance et l’urgence de protéger l’environnement au maximum”.

Le trac, ils connaissent pas



Le samedi soir, en se dirigeant vers la loge où se trouve le reste de l’équipe, moins d’une heure avant le début du concert, Christophe Mali, l’un des membres fondateurs du groupe, évoque le plaisir intense de retrouver la scène après une interminable période de frustration, mais aussi sa joie de revenir au fenua et de rencontrer son public. “Je suis déjà venu ici, raconte-il, Tahiti, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau et même des îles dont je ne me souviens plus les noms car c’était il y a 17 ans ! Je me suis mis au ‘ukulele à ce moment-là, je jouais sur les plages avec les gens. C’était de beaux échanges dont je garde un souvenir incroyable”.

Dans la loge, le trac d’avant concert semble être un concept totalement inconnu. Les plaisanteries s’enchainent entre les membres du groupe, les techniciens et l’équipe d’Angela R. Productions. Lorsque que quelques minutes avant de monter sur scène l’orage a raison du réseau électrique de l’hôtel, ce ne sont pas des plaintes mais des éclats de rire qui résonnent dans la loge plongée dans le noir. Mali, Guizmo, Daniel et leurs musiciens finissent alors de se préparer en s’éclairant au portable, et partent à la rencontre d’un public qu’on entend vibrer d’impatience.

L’équipe sort des coulisses sous une pluie intense qui ne cessera de s’abattre sur la scène et le public, sans pour autant nuire ni au spectacle, ni l’enthousiasme général. “Cette pluie est une bonne chose”, souligne Guizmo caché avec les autres sur les bords de la scène. “C’est une excellente préparation pour Nancy. Nous ne serons pas totalement dépaysés”.

Après près de deux heures de spectacle dont les récentes images parlaient d’elles-mêmes (lire notre édition de lundi), les membres du groupe, trempés, se rendent dans leur loge et se remémorent des moments du concert qui vient de se terminer, avec un enthousiasme et une joie qui pourrait laisser croire qu’il s’agissait de la première fois.



Rédigé par Simon Saada le Lundi 25 Avril 2022 à 20:09 | Lu 219 fois