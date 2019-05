En code share avec Virgin Atlantic, Air France proposera des Papeete-Londres

PAPEETE, le 15 mai 2019. Le conseil des ministres a validé ce mercredi à Papeete le projet d’arrêté présentant le partage de code entre les compagnies aériennes internationales Air France - KLM et Virgin Atlantic.





A partir de la saison « IATA - Eté 2019, Air France apposera son code sur les vols de la compagnie Virgin Atlantic opérant entre Los Angeles et Londres en continuation de ses vols Papeete-Los Angeles. Virgin Atlantic apposera son code sur les vols Air France entre Los Angeles et Papeete. Les vols pourront être vendus totalement en code Air France et/ou en code Virgin Atlantic sur l’ensemble du parcours entre la Polynésie française et Londres.



Ce code share permettra désormais à Air France de proposer trois fréquences par semaine entre Londres et Papeete.