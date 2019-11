En Thaïlande un cerf sauvage découvert mort avec l'estomac plein de plastiques

Bangkok, Thaïlande | AFP | mardi 26/11/2019 - Un cerf sauvage a été découvert mort en Thaïlande avec dans l'estomac 7 kilogrammes de sacs en plastique et autres déchets, ont annoncé mardi les autorités en lançant une mise en garde contre le fait de jeter des ordures dans les eaux et les forêts du pays.



La Thaïlande est le premier consommateur de plastiques au monde, les habitants de ce pays d'Asie du sud-est utilisant chacun jusqu'à 3.000 sacs en plastique à usage unique par an pour envelopper des courses ou la nourriture achetée dans la rue.

Des animaux marins comme les tortues et les dugongs (vaches marines) ont déjà été découverts morts en Thaïlande, l'estomac rempli de déchets en plastique. C'est dorénavant le tour d'animaux terrestres.

Le cadavre du cerf, âgé de dix ans, a été découvert dans un parc national de la province de Nan à quelque 630 km au nord de Bangkok, selon les autorités.

Une autopsie a permis de découvrir "des sacs en plastique dans son estomac, ce qui constitue l'une des causes de sa mort", a expliqué Kriangsak Thanompun, directeur de la zone protégée du Parc national de Khun Sathan.

Les sacs contenaient du marc de café, des emballages de nouilles instantanées, des sacs poubelle, des serviettes et même des sous-vêtements selon des photos fournies par le parc.

Cette découverte survient quelques mois après l'odyssée d'un bébé dugong, Mariam, devenu star des réseaux sociaux en Thaïlande.

Le petit animal est mort en août d'une infection aggravée par des déchets plastiques trouvés dans son estomac après avoir été retrouvé en mai échoué sur une plage. L'affaire a relancé le débat public sur la nécessité pour la Thaïlande de lutter contre son addiction aux plastiques.

La perte du cervidé sauvage constitue "une nouvelle tragédie", a estimé M. Kriangsak. "Cela démontre que nous devons prendre au sérieux le plastique à usage unique (...) et réduire son usage", a-t-il ajouté en appelant à utiliser plutôt "des produits en harmonie avec la nature".

Plusieurs grandes chaînes de vente au détail, dont les magasins 7-Eleven, se sont engagés à cesser la distribution de sacs en plastique à usage unique d'ici janvier prochain.