En Suède, la police désamorce une bombe à un festival en plein air

Stockholm, Suède | AFP | lundi 22/08/2022 - La police suédoise a annoncé lundi avoir désamorcé une bombe, à l'origine encore inconnue, découverte la veille à un festival culturel organisé à Stockholm, qui a provoqué l'évacuation de centaines de personnes.



Les démineurs ont été appelés dimanche soir à cause d'un sac abandonné retrouvé dans le parc Kungstradgarden, dans le centre de la capitale, où étaient organisés plusieurs spectacles de théâtre et de musique.



"L'équipe de démineurs a neutralisé l'engin sur place", a expliqué la police dans un communiqué. "La police estime que le sac (...) contenait une charge explosive".



"Tous les composants vont maintenant être examinés. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons dire si ce dangereux objet était en mesure d'exploser", a précisé dans le communiqué Erik Akerlund, chef d'arrondissement de la police de Stockholm.



Une enquête préliminaire pour destruction de biens publics a été ouverte. La police a interrogé des témoins et examine des images prises sur les lieux, a-t-elle indiqué.



Personne n'a été arrêté pour le moment, selon la police.