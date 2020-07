En Papouasie Nouvelle-Guinée, l'épidémie se propage au-delà de la capitale

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | mercredi 29/07/2020 - La Papouasie Nouvelle-Guinée a intensifié sa campagne de tests et s'est empressée de construire des hôpitaux de campagne mercredi après la découverte d'un cas de coronavirus en-dehors de la capitale Port-Moresby, déjà confinée.



Plus de 70 personnes ont été isolées dans des hôtels de Lae, la deuxième ville du pays, après le test positif d'un participant à une conférence, ont affirmé les autorités sanitaires de la province.



C'est le premier cas positif détecté dans cette ville.



La Papouasie Nouvelle-Guinée, l'un pays les plus pauvres d'Océanie, avait été relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie de coronavirus.



Mais de nouvelles restrictions pour endiguer l'épidémie ont été annoncées plus tôt dans la semaine par le Premier ministre James Marape, après le décès d'un homme de 35 ans du Covid-19, le premier connu dans le pays.



La découverte de dizaines de cas à Port Moresby lors des 10 derniers jours a porté le total en Papouasie Nouvelle-Guinée à 63, et entraîné le confinement de la ville depuis mardi.



Certains experts craignent que les faibles niveaux de tests de la population puissent entraîner l'absence de détection d'un cluster dans la capitale qui pourrait ensuite s'étendre à d'autres zones.



Une telle propagation pourrait être catastrophique selon eux dans un pays déjà touché par la malaria, la tuberculose, et le VIH.



Le Premier ministre a demandé l'aide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et l'Australie a annoncé le déploiement d'une équipe de spécialistes médicaux et de cellule de crise à Port-Moresby.