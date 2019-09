En Martinique, une vidéo fait l'apologie du viol, le préfet porte plainte

Paris, France | AFP | mardi 02/09/2019 - Le préfet de Martinique a annoncé mardi avoir porté plainte après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux en Martinique, montrant une jeune femme faire l'apologie du viol.



Sur cette vidéo que le média Martinique la 1ère a diffusé lundi sur twitter en floutant l'image, une jeune femme invite les femmes à se "laisser violer" car "quand on te viole, tu sens la brutalité de l'homme, ce que nous on aime en fait".

Les propos ont été notamment dénoncés par l'Union des femmes de Martinique.

Le préfet de Martinique a annoncé dans un communiqué qu'il avait porté plainte auprès du procureur de la République à la suite de "la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo qui faisait l’apologie du viol", rappelant que "le viol est un crime passible de lourdes peines d’emprisonnement" et que "de tels propos ne peuvent être tolérés".