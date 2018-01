En Marche pour la Polynésie : Heimana Garbet remet les pendules à l'heure

PAPEETE, le 13/01/2017 - Le représentant du groupe En marche pour la Polynésie ne digère pas les propos tenus par Tauhiti Nena, lors d'une interview donnée à nos confrères de Tahiti Nui Télévision.



Selon nos confrères de la Mission, Tauhiti Nena souhaite prendre la tête de la branche locale du mouvement présidentiel "La République En Marche", mettant sur la touche l'actuel délégué du mouvement local, Heimana Garbet.



Une idée qui n'est pas du goût de l'intéressé : " Des informations non autorisées circulent au sujet de la représentation officielle de la République en Marche pour la Polynésie. Sauf instruction contraire émanant de Monsieur le Délégué Général de la République en Marche, seul Monsieur Heimana Garbet, référent Territorial et Membre du Conseil National du parti est habilité à communiquer au nom du parti mais également à le représenter. Tout autre source d'information non autorisée est non avenue, sujette à caution mais surtout n'engage aucunement la République en Marche ".