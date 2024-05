En Islande, l'éruption volcanique est terminée

Reykjavik, Islande | AFP | jeudi 09/05/2024 - L'éruption volcanique à Sundhnúkagígar, en cours depuis le 16 mars dans le sud-ouest de l'Islande, est terminée, a annoncé jeudi l'office météorologique islandais (IMO).



"Des experts de la Protection civile ont survolé au drone le site de l'éruption à Sundhnúkagígar hier (mercredi) soir et aucune activité n'a été observée dans le cratère", a écrit l'IMO sur son site internet.



"Le trémor volcanique avait diminué hier et aucune effusion de lave n'était visible depuis le cratère cette nuit. Cette éruption, qui a duré près de 54 jours, est donc terminée".



C'était la quatrième éruption dans la région depuis décembre.



Les éruptions au même endroit en décembre, janvier et février avaient entraîné dès novembre l'évacuation des près de 4.000 habitants de la petite ville portuaire de Grindavík.



Pour autant, une accumulation de magma - signe précurseur d'une éruption volcanique, est toujours en cours dans la zone, comme en témoigne un nouveau gonflement du sol.



Environ 13 millions de mètres cubes de magma se seraient accumulés dans la chambre magmatique selon les projections scientifiques.



"Par conséquent, il faut considérer comme probable que le magma reviendra bientôt de la chambre magmatique sous Svartsengi vers les cratères de Sundhnúkagígar", à indiqué l'IMO qui considère une nouvelle éruption "très probable (...) dans les prochains jours".



Le code couleur pour l'aviation pour la région reste orange.