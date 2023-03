En Guyane, des jeunes tentent de cambrioler... une gendarmerie

Cayenne, France | AFP | lundi 27/02/2023 - En Guyane, sept jeunes hommes ont été arrêtés dans des bois où ils s'étaient cachés après avoir tenté de commettre un cambriolage... dans l'enceinte d'une gendarmerie, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la gendarmerie de la collectivité française située en Amérique du sud.



Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 février, vers minuit, sept individus étaient entrés par effraction sur le terrain de la gendarmerie de Matoury, commune limitrophe de la préfecture Cayenne.



"Ils sont arrivés par les bois qui se trouvent derrière la gendarmerie et ont escaladé le grillage", a déclaré à l'AFP le chef de la gendarmerie de Guyane, le général Jean-Christophe Sintive.



Ils ont ensuite tenté de forcer un garage où étaient entreposés, entre autres, plusieurs scooters saisis pour diverses infractions. Mais les gendarmes présents ont été alertés par le bruit et les dispositifs de sécurité.



A l'arrivée des gendarmes, les sept jeunes hommes, deux majeurs et cinq mineurs, âgés de 15 à 19 ans, ont pris la fuite, ajoute le général. Ils se sont réfugiés dans les bois par lesquels ils étaient arrivés.



Les gendarmes ont "verrouillé" les lieux avant de voir leurs effectifs renforcés au lever du jour par une équipe cynophile et un hélicoptère. En milieu de journée vendredi, les sept fuyards ont été arrêtés alors qu'ils étaient encore dissimulés dans les bois.



Ils ont été placés en garde à vue pour intrusion dans une enceinte militaire et tentative de vol avec plusieurs circonstances aggravantes (en réunion, de nuit...)



Selon une publication de la gendarmerie de Guyane sur Facebook, les cambrioleurs présumés seront convoqués fin mars pour être jugés. Cinq d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire.