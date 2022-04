En Guadeloupe, un vote avant tout anti-Macron

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 26/04/2022 - Plus de 69% des suffrages exprimés pour Marine Le Pen, plus de 50% d’abstention... C'est un vote "sanction" qu'ont infligé les électeurs de la Guadeloupe au président Emmanuel Macron sur fond de contestation de la politique sanitaire.



Mardi, sur le "bik" des grévistes du CHU, installés chaque jour depuis des mois sur le parking extérieur de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, une des représentantes du personnel, qui préfère rester anonyme, lance que "les personnes mobilisées ont peu voté, mais beaucoup ont été déçues de la réélection de Macron, puisque Marine Le Pen avait promis la réintégration des soignants", suspendus en raison de leur non vaccination contre le Covid-19.



Pour elle, Macron ou Le Pen, c'est "menm biten, menm bagay" (la même chose, NDLR), "des politiciens pilotés par les grands médias et les grands groupes".



Dans l'île, le débat sur la vaccination est clivant. Depuis plusieurs mois, un collectif constitué de syndicats ou d'organisations, dites citoyennes, milite contre l'obligation vaccinale. Une revendication à l'origine, fin 2021, de barrages routiers, de violentes émeutes urbaines et de plusieurs semaines de paralysie. Le gouvernement avait alors renforcé la présence policière sur l'île, y envoyant le GIGN, ce qui avait déplu aux Guadeloupéens et ressort régulièrement dans les argumentaires anti-Macron.



"Les Guadeloupéens ont perçu la politique sanitaire, notamment ceux qui ont été résolument opposés à la vaccination", ou sécuritaire au moment des émeutes en novembre, "comme une véritable dictature", explique à l'AFP Didier Destouches, maitre de conférence à l'Université des Antilles et essayiste.



"Les Guadeloupéens ont exprimé leur colère, leur incompréhension et leur mécontentement, une volonté de plus d'écoute", estime Justine Bénin, députée Modem. Pour elle, il faut désormais "avancer".



"Pas une pleine adhésion"



"Même si le niveau historique atteint par l'extrême droite ne peut que faire mal à tous les républicains et aux humanistes, il ne saurait être pourtant le reflet d'une pleine adhésion" à Marine Le Pen, indique de son côté, dans un communiqué, Olivier Nicolas, secrétaire national aux Outre-mer du Parti socialiste.



Au premier tour, Marine Le Pen avait réuni 17,92% des électeurs. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête en Guadeloupe avec plus de 56% des voix.



La candidate du RN avait d'ailleurs reçu un accueil mitigé fin mars. Elle avait été accueillie chaleureusement par une quarantaine de partisans à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, mais sa visite avait été perturbée notamment après l'enregistrement chahuté d'une émission de télévision.



Le déplacement de la candidate aux Antilles devait faire oublier les près de 3.000 manifestants qui, en décembre 1987, avaient investi la piste de l'aéroport du Lamentin, en Martinique, pour protester contre "le racisme" du Front national et la venue de son président d'alors Jean-Marie Le Pen, qui avait refusé de débarquer.



Le résultat de dimanche ouvre une nouvelle ère. Désormais, deux questions vont se poser, selon Justine Bénin: "la relation avec l'Etat mais aussi celle autour des enjeux de gouvernance locale". Car la défiance envers les élus locaux reste très marquée. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la campagne présidentielle a été très peu menée localement par les partisans d'Emmanuel Macron. "Soutenir publiquement le président sortant, c'était s'exposer à toutes sortes d'insultes et de menaces", rappelle la porte-parole locale de la campagne, Sylvie Gustave Dit Duflot.



L'un des meetings prévus dans l'entre-deux-tours a même dû se dérouler par visioconférence de crainte de voir débarquer le collectif des organisations en lutte contre l'obligation vaccinale et la suspension des soignants.



A l'issue de son premier quinquennat, dans sa lettre de candidature adressée aux Guadeloupéens, Emmanuel Macron avait pourtant rappelé son engagement à "accompagner, sans tabou, toute évolution institutionnelle, qui ferait consensus dans la discussion" avec les élus et "en concertation" avec les habitants de l'île.



Il reprenait ainsi une question évoquée fin 2021, lorsque les élus locaux ont demandé "plus de domiciliation du pouvoir". A l'époque, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait même parlé "d'autonomie", déclenchant de nombreuses polémiques sur l'île.



"Le message est clair, il faut refonder la confiance entre les territoires ultramarins et le président", observe Sylvie Gustave Dit Duflot. "Un message auquel le président répondra par la désignation d'un ministre des Outre-mer", a-t-elle assuré à l'AFP, alors que Sébastien Lecornu est en fonction depuis juillet 2020.